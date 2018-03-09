ООН и ОБСЕ должны координировать работу в Донбассе - Альфано

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил о необходимости координировать усилия ООН и ОБСЕ по урегулированию на востоке Украины и назвал возможной отправку миротворческой миссии в Донбасс.

По словам Альфано, специальная мониторинговая миссия (СММ ОБСЕ) — "важнейший инструмент для предотвращения опасной эскалации кризиса". Он назвал одним из приоритетов ОБСЕ в работе на востоке Украины "безопасность наблюдателей, которые должны иметь возможность выполнять свою работу с минимальными рисками".

Читайте также: The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

"Среди позитивных результатов" он также отметил "осознание и Украиной, и Россией необходимости миссии поддержки ООН". "Разумеется, мы следим за контактами по этому вопросу. Координация с ОБСЕ обязательна, учитывая обширный опыт организации на месте. Также важно, чтобы ООН и ОБСЕ дополняли друг друга, выполняя различные миссии", — сказал итальянский министр на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Читайте также — Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.