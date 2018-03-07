Спецкор: на Донбассе снова провокации

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Бессрочное перемирие, которое должно было вступить в силу в Донбассе с полночи 5 марта, и о котором 28 февраля договорилась переговорная группа в Минске, продолжалось один час. Как сообщает штаб АТО, «уже в час ночи в понедельник враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полном приверженности к всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. В частности, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций с 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы 82го калибра были применены по украинским защитникам Троицкого.

Наблюдательная миссия ОБСЕ пока ситуацию с нарушением дежурного режима прекращения огня не комментирует. Зато представитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон Роман Юрчило заявил, что в связи с несоблюдением режима тишины, запланированного на 5 марта, разведения сил и средств в районе Станицы Луганской не будет.

Пресс-центр штаба АТО / Facebook Последствия обстрелов в Донбассе

Подробнее о ситуации на Донбассе рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Какая сейчас обстановка в зоне конфликта?

— Если судить о ситуации по Донецку, сейчас здесь достаточно тихо. Это вселяет определенные надежды на то, что все-таки этот режим прекращения огня, о котором было заявлено, все-таки будет соблюден. Но, тем не менее, и на юге, и в районе Авдеевки с утра были слышны разрывы. Я думаю, что это все-таки были провокационные какие-то действия. Но, тем не менее, эти разрывы были. Сейчас достаточно тихо. И можно говорить о том, что все-таки достаточно спокойно в зоне АТО.

Пресс-центр штаба АТО / Facebook Последствия обстрелов в Донбассе

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Есть ли информация о том, какое оружие использовалось во время обстрелов?

— Я, в первую очередь, ориентируюсь на то, что говорят местные жители. Они утверждают, что большей частью использовалось стрелковое оружие. И ни пулеметы, ни минометы, ни тем более тяжелое вооружение не использовалось. На моей памяти это 11 уже прекращение огня. И, наверное, самое спокойное время сейчас в Донецком регионе. Можно говорить о том, что есть предпосылки к тому, что стороны все-таки перестали активные боевые действия вести. И есть надежда на то, что это шаг к миру.

Есть ли реакция от миссии ОБСЕ?

— Дело в том, что ОБСЕ так быстро не делают выводы и не реагируют на то, что происходит сегодня. Можно ждать завтра окончательный какой-то их анализ.

Пресс-центр штаба АТО / Facebook Последствия обстрелов в Донбассе

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что законом о реинтеграции Донбасса Порошенко получил ручное управление конфликтом.

А политический эксперт Валентин Гладких отметил, что закон по Донбассу не усилит позицию Украины в международных судах.