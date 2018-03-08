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    В центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан

    (обновлено: )343256
    Взрыв и возгорание произошло в ресторане "Лео", расположенном на улице Владимирской неподалеку от Национального музея истории Украины. Выгорело 50 квадратных метров помещения.
    Взрыв в ресторане Лео в центре Киева
    Фото espreso.tv

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в центре Киева на улице Владимирской загорелся ресторан, прибывшая полиция установила, что был произведен выстрел из гранатомета.

    Возгорание произошло в ресторане "Лео", расположенном неподалеку от Национального музея истории Украины.

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    "В результате детонации произошло возгорание, в результате чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа. Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему", — сообщает "Еспресо".

    Фото espreso.tv
    В киевский ресторан выстрелили из гранатомета

    По предварительным данным люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

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    Напомним, накануне на Броварском проспекте была брошена граната в автомобиль Toyota Camry, который после этого сгорел, а водитель получил осколочные ранения. Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что гранату бросил работник полиции, которого подозревают в торговле оружием.

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