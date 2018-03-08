В Славянске неизвестные взорвали гранату на рынке

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 8 марта, в Славянске двое мужчин взорвали гранату на рынке, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска в Facebook.

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Все началось с того, что в полицию позвонил охранник рынка, который сообщил о том, что в Славянске, в районе БЗС, двое неизвестных ходят по рынку с гранатой и пистолетом.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что двое мужчин взорвали гранату и побежали в направлении Славянского курорта. В результате взрыва пострадал 58-летний мужчина. Предварительно — повреждение мягких тканей левой руки, мягких тканей головы. На место происшествия вызвали "скорую", — говорится в сообщении.

Но преступникам убежать далеко не удалось. Вскоре подозреваемых задержали в лесополосе Славянского курорта.

Ранее пресс-центр штаба АТо сообщал, что два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск.