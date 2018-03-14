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    В Сумах полицейского осудили на 5 лет тюрьмы за избиение задержанного

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    По информации прокуратуры, суд признал патрульного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса и приговорил его к 5 годам тюрьмы и обязал выплатить потерпевшему 60 тысяч гривен.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Сумах суд приговорил к пяти годам лишения свободы патрульного полицейского за избиение задержанного, сообщается на сайте областной прокуратуры.

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    Отмечается, что суд признал патрульного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения), приговорил его к 5 годам тюрьмы, лишил звания "лейтенант полиции", а также обязал выплатить потерпевшему 60 тысяч гривен.

    Инцидент произошел 22 декабря 2016 года. Сотрудники патрульной полиции возле одного из местных ресторанов задержали местного жителя. Для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчину доставили в областной наркологический диспансер.

    На территории медучреждения полицейский без каких-либо оснований нанес задержанному правым коленом удар в корпус. Несмотря на жалобы мужчины на резкую боль, патрульные доставили его в отделение и вызвали скорую помощь только после допроса.

    Согласно заключению экспертов, потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, а именно разрыв III сегмента печени, геморрагический шок II степени.

    Ранее сообщалось, что в Житомире неизвестные грабители жестоко избили 19-летнюю студентку Викторию Шилюк, порезав ей горло.

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