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    Россия

    В России мужчина открыл огонь по полицейским

    (обновлено: )73
    В Рязанской области один из местных жителей в нетрезвом виде ходил по двору своего дома с охотничьим ружьем. Когда прибыла полиция, он заперся в доме. При попытке поговорить с ним он произвел несколько выстрелов, после чего был убит.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции совместно с СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области ликвидировали 55-летнего мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья по правоохранителям, сообщает региональный УМВД.

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    "В полицию вечером обратились жители деревни Залесное-Чулково Рязанской области, сообщившие, что один из местных жителей в нетрезвом виде ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Прибывшая на место оперативная группа установила, что 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме. При попытке участкового поговорить с ним он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских", — сообщили в ведомстве.

    По информации УМВД, прибывшие на место офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При досмотре его дома было обнаружено охотничье ружье и 10 патронов к нему.

    "На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета по Рязанской области. Применение табельного оружия предварительно признано правомерным", — уточняется в сообщении УМВД.

    Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.

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