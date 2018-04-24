Под Запорожьем прогремел взрыв, пострадал председатель совета

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты произошел возле частного дома в поселке Мирное в Запорожской области, пострадал председатель поселкового совета, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"У дома на улице Садовой в поселке Мирное Мелитопольского района произошел взрыв… В результате взрыва пострадал председатель Мирненского поселкового совета", — говорится в сообщении. Указывается, что взрыв произошел в понедельник вечером.

zp.npu.gov.ua Взрыв в Запорожской области у жилого дома, 23 апреля 2018

Мужчину госпитализировали, он получил незначительные ранения. Как отмечается, у ворот частного дома произошел взрыв гранаты РГД-5, с места происшествия изъяли металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.

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Полиция завела уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство". Виновному грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее взрыв прогремел на детской площадке в Киеве. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия этого преступления и задержания причастных лиц.