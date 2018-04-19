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    Киев

    Полиция показала, как на станции "Дарница" в Киеве искали взрывчатку

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    По данным полиции, в результате обследования подземки и прилегающей к ней территории взрывчатых веществ и опасных предметов обнаружено не было.
    Поиск взрывчатки на станции метро Дарница
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на станции Киевского метрополитена "Дарница", движение поездов возобновлено, сообщает пресс-служба столичной подземки. 

    Накануне вечером сообщалось, что станция "Дарница" ("красная ветка") была закрыта из-за анонимного звонка о минировании. 

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    "Станция "Дарница" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.

    Национальная полиция Украины
    Поиск взрывчатки на станции метро "Дарница"

    В свою очередь в полиции сообщили, что в результате обследования подземки и прилегающей к ней территории взрывчатых веществ и опасных предметов обнаружено не было.

    Национальная полиция Украины
    Поиск взрывчатки на станции метро "Дарница"

    "Информация о минировании не подтвердилось. На момент проверки эвакуировали около 100 человек. Проводятся мероприятия по установлению лица "минера" и его задержания. Станция работает в обычном режиме", — сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве.

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