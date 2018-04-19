Полиция показала, как на станции "Дарница" в Киеве искали взрывчатку

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на станции Киевского метрополитена "Дарница", движение поездов возобновлено, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Накануне вечером сообщалось, что станция "Дарница" ("красная ветка") была закрыта из-за анонимного звонка о минировании.

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"Станция "Дарница" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины Поиск взрывчатки на станции метро "Дарница"

В свою очередь в полиции сообщили, что в результате обследования подземки и прилегающей к ней территории взрывчатых веществ и опасных предметов обнаружено не было.

Национальная полиция Украины Поиск взрывчатки на станции метро "Дарница"

"Информация о минировании не подтвердилось. На момент проверки эвакуировали около 100 человек. Проводятся мероприятия по установлению лица "минера" и его задержания. Станция работает в обычном режиме", — сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве.

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