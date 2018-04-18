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    Станцию киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва

    (обновлено: )9810
    В пресс-службе столичного метрополитена заявили, что поступил анонимный звонок о минировании станции "Дарница". В настоящее время проводится проверка.
    Метрополитен Киева
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Станцию киевского метро "Дарница" закрыли из-за звонка о минировании, сообщает в среду пресс-служба столичного метрополитена.

    "Красная ветка. Станция "Дарница". Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", — говорится в сообщении.

    Кроме того, уточняется, что о времени открытия станции будет сообщено дополнительно.

    КП "Киевский метрополитен"/Facebook

    Ранее полиция задержала жительницу одного из сел Киевской области, которая заявила о минировании здания Верховной Рады.

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