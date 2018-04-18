Станцию киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Станцию киевского метро "Дарница" закрыли из-за звонка о минировании, сообщает в среду пресс-служба столичного метрополитена.

"Красная ветка. Станция "Дарница". Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что о времени открытия станции будет сообщено дополнительно.

КП "Киевский метрополитен"/Facebook

Ранее полиция задержала жительницу одного из сел Киевской области, которая заявила о минировании здания Верховной Рады.