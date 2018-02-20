"Минирования" в Киеве стали тревожной традицией - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В воскресенье в Киеве были перекрыты шесть станций метро. Сообщалось, что эти станции были заминированы, поэтому их закрыли для выявления опасных предметов. На сайте Нацполиции появилось сообщение, утверждающее, что в дежурную часть позвонил аноним, который и предупредил о готовящихся взрывах. Тем временем в Киеве проходили массовые акции — в связи с трагическими событиями на Майдане Незалежности в феврале 2014 года, а также марш сторонников Михаила Саакашвили.

Насколько было необходимо перекрывать центральные станции метро, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки часу необхідно на реагування і перевірку такого об'єкту, як станція метро? В метрополітені розказали, що десь дві з половиною години пішло на те, щоб перевірити шість станцій.

— Треба зрозуміти, що найскладніше те, що на рівні дзвінку прийняти рішення хибне, це повідомлення чи ні, неможливо. І тому ті відповідальні особи, які мають якомога швидше прийняти взагалі принципове рішення про блокаду такої станції і її ретельну перевірку, вони мають це робити. І відносно того, що ці станції по масштабу, мабуть, в значній мірі і схожі між собою, то це — достатньо велика робота. І в першу чергу це пов'язано з тим, що треба звідти людей вивезти, всіх евакуювати, і тільки після того починати перевірку на наявність вибухових пристроїв. Тому це дійсно достатньо великий обсяг роботи, який може зайняти і годину, і дві, дві з половиною — залежно вже від особистостей тої чи іншої станції, часу, завантаженості взагалі груп. Ви розумієте, що одночасне закриття і перевірка шістьох станцій — це неймовірний обсяг роботи для всіх, хто залучений. В першу чергу, це фахівці з Державної служби надзвичайних ситуацій, МВС і маса інших дотичних служб.

Наскільки ефективно сьогодні працює система безпеки метрополітену?

— Треба зрозуміти, що, на жаль, в усіх цивілізованих державах, метрополітени завжди розглядаються як потенційно загрозливі об'єкти, і ми бачимо приклад інших держав, який нам показав, що саме метрополітен притягує до себе терористів. Враховуючи стан, в якому на сьогоднішній день перебуває Україна з точки зору загроз і терористичних актів, я би не назвав неймовірним, скажімо, рішення питань з убезпечення метрополітену, певні заходи бувають, вони більш бувають епізодично, ніж постійно. З іншого боку, здається, що все ж таки самі служби, які безпосередньо задіяні, сам персонал метрополітену, ті патрульні служби, які задіяні, вони там є, вони дійсно намагаються якось моніторити потік пасажирів, але, з іншого боку, розумію, що з точки зору технічного оснащення і ще деяких організаційних рішень, у метрополітені України, зокрема в Києві, чимало невирішених проблем.

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Повертаючись до псевдомінування. Скільки коштує виїзд на одну таку операцію із перевірки метрополітену?

— Ви знаєте, я не маю тут абсолютно точно фінансових цифр, але думаю, що це достатньо потужні затрати, оскільки треба зрозуміти, що починаючи з евакуаційних питань, закінчуючи виїздами спеціальної техніки з великою кількістю людей, відривання їх від якихось планових дій, це цифри, які вирішуються не однією сотнею тисяч гривень. Це, на жаль, дуже потужні фінансові і відчутний для залучених відомств затрати.

Як можна боротися з псевдомінуванням? Без перевірок не обійдеться ніяк?

— Я сказав з самого початку, що вся як раз біда псевдомінуванні, що жодний керівник, отримавши від чергової служби доповідь про те, що такий сигнал пролунав, не візьме на себе сміливість сказати — та це нічого не варто, це хибний виклик. Тому що, на жаль, ризик, хоч якийсь мінімальний, він завжди є, і тому треба провіряти. Тому, чесно кажучи, проблема України в тому, що і політична влада, вона змінюється, але мені здається, що сам принцип використання таких блокувань певних станцій метро, які можливо затрудняють якісь рухи і у самих громад, які намагаються щось зробити, він так само впливає на все це. І, на жаль, у нас це стало великою модою, кількість хибних повідомлень про замінування — не тільки метрополітену — вона неймовірна, і якщо взяти в масштабах навіть Києва, то практично жоден день не проходить без сигналів про те, що там чи там, це може стосуватись і вокзалів, і закладів освіти, і так далі, ми, на жаль, бачимо, що це стало дурною такою традицією, страшною, це, на жаль, впливає і на мозок людей, які схильні і до психічних якихось захворювань. Але це проблема для України на сьогоднішній день.

К слову, эксперт по безопасности Сергей Пархоменко в эфире "ГС" заявил, что регулярными "минированиями" в стране готовится почва для паники. Он также отметил, что волна телефонного терроризма доказывает недееспособность силовиков.