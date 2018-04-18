Драка, переросшая в поножовщину в Киеве: кадры с места ЧП

Драка произошла вечером в среду в троллейбусе на Малой Житомирской в Киеве, позже она переросла в поножовщину, сообщает dtp.kiev.ua.
"Поножовщина в троллейбусе на Малой Житомирской: в составе началась драка. Один пострадал: ранения руки и лица", — говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри вместе с пассажирами, а потом вызвал скорую и полицию. Движение транспорта остановлено.
Полиция подтвердила информацию о драке и пострадавшем. Двое доставлены в полицию.