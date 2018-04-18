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    Фотоленты

    Драка, переросшая в поножовщину в Киеве: кадры с места ЧП

    (обновлено: )117
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    Украинская правда
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    Украинская правда
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018.
    Украинская правда

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    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

    Драка произошла вечером в среду в троллейбусе на Малой Житомирской в Киеве, позже она переросла в поножовщину, сообщает dtp.kiev.ua.

    "Поножовщина в троллейбусе на Малой Житомирской: в составе началась драка. Один пострадал: ранения руки и лица", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Опубликовано видео драки фанатов "Динамо" с полицией

    Согласно сообщению, водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри вместе с пассажирами, а потом вызвал скорую и полицию. Движение транспорта остановлено.

    Полиция подтвердила информацию о драке и пострадавшем. Двое доставлены в полицию.

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