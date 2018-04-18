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    Киев

    Драка в киевском троллейбусе. Появился комментарий полиции

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    По данным пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, один человек получил порез руки. Еще двоих доставили в управление полиции. Им предъявят обвинения по факту нанесения легких телесных повреждений.
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    Украинская правда

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В результате драки, которая произошла вечером в среду в троллейбусе в центре Киева, один пострадавший, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в комментарии Украинской правде.

    По ее словам, один человек получил порез руки.

    Двух активных участников драки доставили в управление полиции. Им предъявят обвинения по ст. 125 УК по факту нанесения легких телесных повреждений.

    Украинская правда
    Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

    Ранее сообщалось, что драка произошла в троллейбусе на улице Малой Житомирской в Киеве. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры — участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, — оставались внутри. Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Было перекрыто движение по улице Малая Житомирская.

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