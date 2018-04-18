Драка в киевском троллейбусе. Появился комментарий полиции

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В результате драки, которая произошла вечером в среду в троллейбусе в центре Киева, один пострадавший, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в комментарии Украинской правде.

По ее словам, один человек получил порез руки.

Двух активных участников драки доставили в управление полиции. Им предъявят обвинения по ст. 125 УК по факту нанесения легких телесных повреждений.

Украинская правда Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

Ранее сообщалось, что драка произошла в троллейбусе на улице Малой Житомирской в Киеве. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры — участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, — оставались внутри. Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Было перекрыто движение по улице Малая Житомирская.