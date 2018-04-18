В центре Киева произошла массовая драка в троллейбусе, перекрыта улица

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Драка произошла в троллейбусе на улице Малой Житомирской в Киеве, по разным данным, один или два человека получили незначительные ножевые ранения, движение по улице перекрыто, пишет Украинская правда.

По словам очевидцев, драка возникла между двумя компаниями. Один человек получил ножевое ранение, а по словам других свидетелей, ранены два человека.

Украинская правда На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры — участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, — оставались внутри.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи. Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым.

Украинская правда Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

Напомним, массовая драка между посетителями кафе на Крещатике в Киеве, отдыхавшими на летней террасе, произошла вечером 8 апреля. В результате имущество заведения было значительно повреждено.