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    Киев

    В центре Киева произошла массовая драка в троллейбусе, перекрыта улица

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    По данным очевидцев, драка вспыхнула между двумя компаниями в троллейбусе на Малой Житомирской в Киеве. Ряд свидетелей заявили об одном пострадавшем, другие утверждают, что ранены два человека.
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018
    Украинская правда

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Драка произошла в троллейбусе на улице Малой Житомирской в Киеве, по разным данным, один или два человека получили незначительные ножевые ранения, движение по улице перекрыто, пишет Украинская правда.

    По словам очевидцев, драка возникла между двумя компаниями. Один человек получил ножевое ранение, а по словам других свидетелей, ранены два человека.

    Украинская правда
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

    До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры — участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, — оставались внутри.

    Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи. Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым.

    Украинская правда
    Скорая на месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018

    Напомним, массовая драка между посетителями кафе на Крещатике в Киеве, отдыхавшими на летней террасе, произошла вечером 8 апреля. В результате имущество заведения было значительно повреждено. 

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