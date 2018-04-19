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    В Харькове в многоэтажке прогремел взрыв, появилось видео с места событий

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    Полиция на месте происшествия сообщила подробности о причинах взрыва. Местные жители в страхе комментируют события: "Так взорвут, и знать не будешь, чем".
    Видео Город Х

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Ранним утром в четверг в Харькове в доме на улице Героев Труда, 66 прогремел взрыв.

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    На место событий оперативно прибыла полиция, взрывотехники, кинологи и пожарные, которые проводят расследование инцидента.

    Позднее полиция раскрыла подробности происшествия: "Взрыв произошел в квартире номер 3 дома №66 по улице Героев Труда, взорвался аккумулятор, жертв нет. В квартире работает оперативная группа, обследует место происшествия" — сообщил работник Нацполиции.

    "Мы выглянули в окно, но ничего не увидели. Подумали, что кто-то из молодежи баловался петардами. Когда узнали, что это был взрыв, стало как-то жутко. Так взорвут, и знать не будешь – то газовые баллоны, то аккумуляторы, когда же народ перестанет это все в дом тягать", — заявила в комментарии АТН жительница этого района Наталья.

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