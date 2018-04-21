В Киеве на спортивной площадке прогремел взрыв

О взрыве в полиции сообщил местный житель. На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

"На месте происшествия взрывотехники изъяли остатки самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства, которые отправят для проведения экспертизы", — сообщает полиция Киева.

Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия этого преступления и задержания причастных лиц.

Ранее сообщалось об очередном ЧП на военном полигоне. Бригада ВСУ уточняет, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с оборудованием.