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    В Киеве на спортивной площадке прогремел взрыв

    (обновлено: )20120
    Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва на спортивной площадке в Днепровском районе. На место выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы.
    поліція Києва

    О взрыве в полиции сообщил местный житель. На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.

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    Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. 

    "На месте происшествия взрывотехники изъяли остатки самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства, которые отправят для проведения экспертизы", — сообщает полиция Киева.

    Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

    Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия этого преступления и задержания причастных лиц.

    Ранее сообщалось об очередном ЧП на военном полигоне. Бригада ВСУ уточняет, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с оборудованием.

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