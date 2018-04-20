На полигоне в Николаевской области прогремел взрыв - СМИ

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на военном полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий Лан" в Николаевской области, ранен офицер, сообщает в пятницу, 20 апреля, местное издание Novosti N со ссылкой на источник в военной прокуратуре.

По данным собеседника, взрыв прогремел в среду, 18 апреля, в полевой палатке.

"Взорвалась печка "буржуйка", которой обогревались военнослужащие. В результате взрыва множественные осколочные ранения ног получил старший лейтенант одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Постоянным местом дислокации бригады является поселок Черноморское Одесской области, более известный как Чабанка", — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в Николаевский военный госпиталь (в/ч 2428). Ему оказана необходимая медицинская помощь.

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Что взорвалось, установить пока не удалось. Предполагается, что это могла быть выстрел к подствольному гранатомету ВОГ 17 или граната РГД-5.

В марте на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. По данным волонтеров, причиной возгорания в палатке стало то, что военные разжигали бензином буржуйку.