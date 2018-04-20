наверх
20.04.201810:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На полигоне в Николаевской области прогремел взрыв - СМИ

    (обновлено: )48230
    По данным источника в военной прокуратуре, взрыв произошел еще в среду. В результате взрыва множественные осколочные ранения ног получил старший лейтенант одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
    Полевые палатки военных. Архивное фото
    novosti-n.org

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на военном полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий Лан" в Николаевской области, ранен офицер, сообщает в пятницу, 20 апреля, местное издание Novosti N со ссылкой на источник в военной прокуратуре. 

    По данным собеседника, взрыв прогремел в среду, 18 апреля, в полевой палатке.

    "Взорвалась печка "буржуйка", которой обогревались военнослужащие. В результате взрыва множественные осколочные ранения ног получил старший лейтенант одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Постоянным местом дислокации бригады является поселок Черноморское Одесской области, более известный как Чабанка", — говорится в сообщении.

    Закон Украины
    president.gov.ua
    Закон о Донбассе дает возможность Порошенко использовать ВСУ везде — юрист

    Пострадавший госпитализирован в Николаевский военный госпиталь (в/ч 2428). Ему оказана необходимая медицинская помощь.

    Читайте также: Горим, не горим? Соцсети о ЧП на полигоне "Широкий Лан"

    Что взорвалось, установить пока не удалось. Предполагается, что это могла быть выстрел к подствольному гранатомету ВОГ 17 или граната РГД-5.

    В марте на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. По данным волонтеров, причиной возгорания в палатке стало то, что военные разжигали бензином буржуйку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге