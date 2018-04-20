Военные назвали причину взрыва на полигоне "Широкий Лан"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Один военный пострадал из-за взрыва средства отопления на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, сообщила в пятницу пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады в Facebook.

Ранее сообщалось об очередном ЧП на военном полигоне. Бригада ВСУ уточняет, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с оборудованием.

"Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования относительно строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел врыв", — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в результате инцидента травмы получил один военнослужащий, начато расследование.

Напомним, в марте на полигоне "Широкий Лан" в одной из палаток произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. Причиной возгорания тогда стала неосторожность при разжигании буржуйки.