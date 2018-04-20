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    Военные назвали причину взрыва на полигоне "Широкий Лан"

    (обновлено: )37202
    Пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сообщила, что в результате происшествия пострадал военнослужащий - он получил травмы при взрыве.
    Муженко познакомился с условиями службы 53-й омбр на полигоне Широкий Лан
    Facebook Виктора Муженко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Один военный пострадал из-за взрыва средства отопления на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, сообщила в пятницу пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады в Facebook.

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    Ранее сообщалось об очередном ЧП на военном полигоне. Бригада ВСУ уточняет, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с оборудованием.

    "Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования относительно строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел врыв", — говорится в сообщении.

    По сообщению пресс-службы, в результате инцидента травмы получил один военнослужащий, начато расследование.

    Напомним, в марте на полигоне "Широкий Лан" в одной из палаток произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. Причиной возгорания тогда стала неосторожность при разжигании буржуйки.

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