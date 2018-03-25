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    Политика

    Минобороны наказало виновных за ситуацию на полигоне "Широкий Лан"

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    За последний месяц на полигоне "Широкий Лан" произошел пожар, в результате которого погиб военный, а также были зафиксированы ужасные условия проживания военнослужащих.
    После критики на полигоне ВСУ Широкий лан навели порядок
    Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины приняло решение о наказании военнослужащих, которые допустили ужасные условия для жизни на полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий Лан" (находится в Николаевской области).

    После критики на полигоне ВСУ Широкий лан навели порядок
    Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады
    Горим, не горим? Соцсети о ЧП на полигоне "Широкий лан"

    Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной. Позднее ВСУ отчитались, что навели порядок.

    "По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне ”Широкий лан“, решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

    В министерстве не уточняют, кто конкретно будет наказан.

    Напомним, что на "Широком Лане" также недавно произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. По данным волонтеров, причиной возгорания в палатке стало то, что военные разжигали бензином буржуйку.

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