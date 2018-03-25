Минобороны наказало виновных за ситуацию на полигоне "Широкий Лан"

Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины приняло решение о наказании военнослужащих, которые допустили ужасные условия для жизни на полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий Лан" (находится в Николаевской области).

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной. Позднее ВСУ отчитались, что навели порядок.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне ”Широкий лан“, решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

В министерстве не уточняют, кто конкретно будет наказан.

Напомним, что на "Широком Лане" также недавно произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. По данным волонтеров, причиной возгорания в палатке стало то, что военные разжигали бензином буржуйку.