На полигоне ВСУ "Широкий лан" навели порядок после критики в соцсетях

Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

КИЕВ,11 мар — РИА Новости Украина. В Николаевской области на полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий лан" наведен порядок и улучшены условия для военнослужащих, проходяших учения, сообщает в воскресенье 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной.

"Личный состав нашей бригады, который находится на боевое слаживание на этом полигоне — сообщает: так, условия действительно тяжелые, но не критичны. Этому способствуют погодные условии, которые застали нас во время учений. И военнослужащие самостоятельно навели порядок, сделав дорожки для прохода из щебня, душевые. Надлежащее пищевое обеспечение, запас дров, буржуйки в каждой палатке.Такие условия напротив закаляют наших бойцов и сплачивают воинский коллектив", — говорится в заявлении, опубликованном на странице 56-й бригады в Facebook.

Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады После критики на полигоне ВСУ "Широкий лан" навели порядок

В доказательство своих слов подразделение ВСУ опубликовало фото палаточного лагеря после наведения порядка.

Напомним, что год назад на полигоне "Широкий Лан" началось строительство нового бригадного лагеря. На объект было выделено 370 млн грн.