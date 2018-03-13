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    Разжигали буржуйку бензином: волонтер назвал причину трагедии на полигоне

    (обновлено: )52761
    Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что трагедия на полигоне в Николаевской области - уже не первая. "Были уже неоднократно пожары, в том числе на этом же полигоне и по подобной причине", - заявляет волонтер.
    Муженко познакомился с условиями службы 53-й омбр на полигоне Широкий Лан
    Facebook Виктора Муженко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Причиной пожара на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области стала неосторожность при разжигании буржуйке одной из палаток военнослужащих, сообщил известный волонтер Юрий Мысягин.

    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Военные учения на полигоне в Харьковской области

    Ранее стало известно, что при пожаре на полигоне погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги.

    "Сырые дрова, попытка плеснуть в буржуйку бензин чтобы дрова начали гореть — привели к этой страшной трагедии. Но — это уже не первая подобная трагедия. Были уже неоднократно пожары, в том числе на этом же полигоне и по подобной причине. Тогда тоже погибли люди. Инструкции — это все не срабатывает. Я никого не оправдываю, просто скажу, что когда люди уставшие не только физически но и психологически, и "валятся с ног", забываешь про все инструкции и хочешь по-простому и побыстрей, в результате происходит трагедия. А почему личный состав в таком состоянии — это требует отдельных постов и не одного", — пишет Мысягин на своей странице в Facebook.

    Это уже второй скандальный случай на полигоне "Широкий лан" за последнюю неделю. Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной. За два дня до пожара 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ заявила, что недостатки устранены, а условия проживания военных улучшены.

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