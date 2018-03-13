Разжигали буржуйку бензином: волонтер назвал причину трагедии на полигоне

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Причиной пожара на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области стала неосторожность при разжигании буржуйке одной из палаток военнослужащих, сообщил известный волонтер Юрий Мысягин.

Ранее стало известно, что при пожаре на полигоне погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги.

"Сырые дрова, попытка плеснуть в буржуйку бензин чтобы дрова начали гореть — привели к этой страшной трагедии. Но — это уже не первая подобная трагедия. Были уже неоднократно пожары, в том числе на этом же полигоне и по подобной причине. Тогда тоже погибли люди. Инструкции — это все не срабатывает. Я никого не оправдываю, просто скажу, что когда люди уставшие не только физически но и психологически, и "валятся с ног", забываешь про все инструкции и хочешь по-простому и побыстрей, в результате происходит трагедия. А почему личный состав в таком состоянии — это требует отдельных постов и не одного", — пишет Мысягин на своей странице в Facebook.

Это уже второй скандальный случай на полигоне "Широкий лан" за последнюю неделю. Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной. За два дня до пожара 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ заявила, что недостатки устранены, а условия проживания военных улучшены.