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    Причиной смерти военного на полигоне стал промах из гранатомета

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (285)

    (обновлено: )24330
    По информации львовского управления полиции, на полигоне в городе Великие Мосты военнослужащий промахнулся и произвел выстрел из РПГ по блиндажу с группой военных.
    Осколки боеприпаса на месте стрельбы из гранатомета. Архивное фото
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Причиной гибели военного на учебном полигоне во Львовской области стал несчастный случай, заявил сотрудник регионального Управления Нацполиции Игорь Зинкевич, который обнародовал подробности трагедии.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области".

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    "Несчастный случай произошел во время учебно-тренировочной стрельбы на Великомостивскому военном полигоне, который возле города Великие Мосты, погиб военнослужащий. По словам очевидцев, один военнослужащий стрелял из РПГ и попал в блиндаж, где было шесть человек, один военный погиб, другие госпитализированы", — пишет Зинкевич на своей странице в Facebook.

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