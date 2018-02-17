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    В ЛНР обстреляли телевидение из гранатомета

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (278)

    (обновлено: )30102
    По информации пресс-службы МГБ ЛНР, "диверсия была совершена на одном из технических объектов ГТРК ЛНР", взрыв был осуществлен предположительно из РПГ-26.
    Вооруженные люди на улицах Луганска. Архивное фото
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Диверсанты пытались вывести из строя систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории Государственной телерадиокомпании (ГТРК) самопровозглашенной Луганской народной республики с помощью ручного противотанкового гранатомета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

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    "В ходе проведения совместных с МВД ЛНР оперативно-розыскных мероприятий установлено, что диверсия была совершена на одном из технических объектов ГТРК ЛНР. Взрыв был осуществлен предположительно из РПГ-26 (22)", — сообщили в ведомстве.

    Министерство на своем официальном сайте опубликовало фоторобот подозреваемого в диверсии. По данным ведомства, к ней может быть причастен мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. В МГБ призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщать правоохранителям.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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