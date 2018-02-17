Силовики сообщают об обстрелах на луганском направлении

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 20 случаев обстрела за прошедшие сутки в Донбассе, два военнослужащих пострадали.

Как сообщает в субботу пресс-центр АТО в Facebook, за минувшие сутки зафиксировано "20 прицельных обстрелов позиций ВСУ". "В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один получил боевое травмирование", — говорится в сообщении.

По данным военных, на луганском направлении обстрелян район Светлодарской дуги. Отмечается, что огонь по опорным пунктам сил АТО велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов. Как утверждают силовики, при обстрелах ополченцы использовали минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения вблизи Светлодарска и Троицкого. По заявлениям силовиков, ополченцы применили минометы 82-миллиметрового калибра, гранатометы и стрелковое оружие при атаке в районе Крымского, также, по их данным, было нарушено перемирие у Железного, Малина и Новоалександровки. На донецком направлении, согласно информации пресс-центра, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Тарамчук.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.