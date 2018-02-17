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    В Донбассе более 1,5 тыс человек остаются без света из-за обстрела

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    Сообщается, что в результате обстрела был поврежден газопровод и линии электропередачи, без электричества остается часть села Саханка, полностью обесточены населенные пункты Дзержинское, Ленинское и Заиченко.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Более 1,5 тысячи человек в четырех населенных пунктах на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остаются без света из-за обстрела, заявил РИА Новости представитель администрации Новоазовского района.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Вчера в районе 21 часов в результате обстрела был поврежден газопровод и линии электропередачи. Повреждения газопровода удалось ликвидировать. В настоящий момент без электричества остается часть села Саханка, полностью обесточены населенные пункты Дзержинское, Ленинское и Заиченко. Это более полутора тысяч жителей", — заявил собеседник агентства.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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