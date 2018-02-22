На учениях во Львовской области погиб пограничник

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Пограничник погиб на учебных стрельбах во Львовской области.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Сегодня во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия.

Напомним, в сентябре прошлого года при проведении военных учений в Запорожской области погиб штатский.