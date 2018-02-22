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    На учениях во Львовской области погиб пограничник

    (обновлено: )65
    Как сообщила Госпогранслужба Украины, "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области".
    Учения пограничных войск во Львовской области Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Пограничник погиб на учебных стрельбах во Львовской области.

    Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Сегодня во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области", — говорится в сообщении.

    Правоохранители проводят неотложные следственные действия.

    Напомним, в сентябре прошлого года при проведении военных учений в Запорожской области погиб штатский.

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