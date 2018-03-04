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    Европейские СМИ пишут о секретном полигоне в Украине

    (обновлено: )103409
    Швейцарское издание Le Temps посвятило статью Яворовскому полигону, куда приезжают военнослужащие разных стран, включая американцев, канадцев, британцев и литовцев.
    Вождение боевой машины во время имитации боевых действий на Яворовском полигоне в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Полигон Яворов во Львовской области в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения солдат и офицеров ВСУ американскими специалистами, пишет швейцарское издание Le Temps.

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    Издание отмечает, что на полигон приезжают военнослужащие и других стран, включая канадцев, британцев и литовцев.

    Главной целью обучения, как утверждает Le Temps, является общее повышение квалификации личного состава украинской армии, что позволит им быстрее адаптироваться под стандарты НАТО и научиться лучше воевать.

    За три года полигон превратился в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат, для которых построили казармы, столовые и спортивные залы.

    По данным Le Temps, всего с 2015 года на полигоне прошли обучение около шесть тысяч украинских военнослужащих.

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