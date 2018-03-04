Европейские СМИ пишут о секретном полигоне в Украине

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Полигон Яворов во Львовской области в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения солдат и офицеров ВСУ американскими специалистами, пишет швейцарское издание Le Temps.

Издание отмечает, что на полигон приезжают военнослужащие и других стран, включая канадцев, британцев и литовцев.

Главной целью обучения, как утверждает Le Temps, является общее повышение квалификации личного состава украинской армии, что позволит им быстрее адаптироваться под стандарты НАТО и научиться лучше воевать.

За три года полигон превратился в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат, для которых построили казармы, столовые и спортивные залы.

По данным Le Temps, всего с 2015 года на полигоне прошли обучение около шесть тысяч украинских военнослужащих.

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