На полигоне ВСУ произошел пожар: погиб военный, еще семеро пострадали

Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Сообщается, что в ночь на вторник на 235 общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошел пожар, из-за которого загорелась палатка. Военнослужащие незамедлительно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара.

"Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Назначено служебное расследование. На место происшествия выехал командующий сухопутных войск ВС Украины.

Напомним, Николаевской области на полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий лан" наведен порядок и улучшены условия для военнослужащих, проходяших учения, сообщает в воскресенье 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной.