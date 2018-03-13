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    На полигоне ВСУ произошел пожар: погиб военный, еще семеро пострадали

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    В ночь на вторник на 235 общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошел пожар, из-за которого загорелась палатка.
    После критики на полигоне ВСУ Широкий лан навели порядок
    Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

    Сообщается, что в ночь на вторник на 235 общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошел пожар, из-за которого загорелась палатка. Военнослужащие незамедлительно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара.

    "Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

    Назначено служебное расследование. На место происшествия выехал командующий сухопутных войск ВС Украины.

    Напомним, Николаевской области на полигоне Вооруженных сил Украины "Широкий лан" наведен порядок и улучшены условия для военнослужащих, проходяших учения, сообщает в воскресенье 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ. 

    Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной.

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