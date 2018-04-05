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    В Кривом Роге прогремел взрыв на полигоне, пострадали нацгвардейцы

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    Пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ сообщает, что трое военнослужащих Нацгвардии Украины пострадали из-за взрыва во время учений на полигоне в Кривом Роге.
    Боец Национальной гвардии Украины
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили травмы в результате взрыва во время боевых учений в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщается на странице оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины в Facebook.

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    "5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБр (отдельная танковая бригада — Ред.) (г. Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Нацгвардии", — сказано в сообщении.

    Пострадавшие госпитализированы, начата служебная проверка.

    Оперативное командование "Восток" ВСУ/Facebook, 5 апреля 2018

    Ранее на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. По данным волонтеров, причиной возгорания в палатке стало то, что военные разжигали бензином буржуйку.

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