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    Происшествия

    Появились подробности взрыва на полигоне в Кривом Роге

    (обновлено: )21720
    По данным СМИ, состояние троих пострадавших нацгвардейцев - тяжелое, но стабильно, все получили повреждения ног. Военная прокуратура начала расследование, предварительные версии не озвучивались.
    Шеврон с надписью Национальная гвардия Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Трое бойцов Национальной гвардии Украины, пострадавшие при взрыве в ходе учений в Кривом Роге Днепропетровской области, до сих пор находятся в реанимации, сообщает ТСН.

    В Учебном центре Национальной гвардии Украины. Архивное фото
    ngu.gov.ua
    Нацгвардия - личная гвардия Авакова. Вооружена, опасна, преданна

    Согласно сообщению, их состояние тяжелое, но стабильное, у всех повреждены ноги.

    Минно-взрывные ранения бойцы получили на полигоне 17-й танковой бригады, когда устанавливали мишени для стрельбы из снайперского оружия. Что именно взорвалось, пока не известно. Представители Нацгвардии утверждают, что боеприпасов солдатам не выдавали.

    Военная прокуратура начала расследование, предварительные версии не озвучивались. 

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