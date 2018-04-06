Появились подробности взрыва на полигоне в Кривом Роге

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Трое бойцов Национальной гвардии Украины, пострадавшие при взрыве в ходе учений в Кривом Роге Днепропетровской области, до сих пор находятся в реанимации, сообщает ТСН.

Согласно сообщению, их состояние тяжелое, но стабильное, у всех повреждены ноги.

Минно-взрывные ранения бойцы получили на полигоне 17-й танковой бригады, когда устанавливали мишени для стрельбы из снайперского оружия. Что именно взорвалось, пока не известно. Представители Нацгвардии утверждают, что боеприпасов солдатам не выдавали.

Военная прокуратура начала расследование, предварительные версии не озвучивались.