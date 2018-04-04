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    Происшествия

    В многоэтажке Ковеля прогремел взрыв, есть пострадавшие

    (обновлено: )6720
    В полиции сообщили, что взорвался предмет, похожий на гранату, травмы получил 43-летний ковельчанин. Его госпитализировали в отделение хирургии районной больницы.
    На месте взрыва в Ковеле
    vl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИа Новости Украина. В многоэтажном доме Ковеля Волынской области прогремел взрыв, сообщает областное управление полиции.

    "В городе Ковель на улице 40-летия Победы на пятом этаже девятиэтажного дома прогремел взрыв. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и выясняет все обстоятельства происшествия. По предварительной информации взорвался предмет, похожий на гранату. В результате травмы получил 43-летний ковельчанин. Его госпитализировали в отделение хирургии районной больницы", — сообщает полиция.

    vl.npu.gov.ua
    На месте взрыва в Ковеле

    По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел в игорном заведении Малина Житомирской области.

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