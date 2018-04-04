В многоэтажке Ковеля прогремел взрыв, есть пострадавшие

КИЕВ, 4 апр — РИа Новости Украина. В многоэтажном доме Ковеля Волынской области прогремел взрыв, сообщает областное управление полиции.

"В городе Ковель на улице 40-летия Победы на пятом этаже девятиэтажного дома прогремел взрыв. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и выясняет все обстоятельства происшествия. По предварительной информации взорвался предмет, похожий на гранату. В результате травмы получил 43-летний ковельчанин. Его госпитализировали в отделение хирургии районной больницы", — сообщает полиция.

vl.npu.gov.ua На месте взрыва в Ковеле

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в игорном заведении Малина Житомирской области.