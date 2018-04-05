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    В Черновцах прогремел взрыв, повреждены несколько авто - СМИ

    (обновлено: )12910
    Очевидцы сообщили, что во время испытания нового газопровода давлением воздуха камни разлетелись на десятки метров, в результате чего были повреждены несколько автомобилей.
    В Черновцах прогремел взрыв
    ТВА

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Черновцах на перекрестке улиц 28 июня и Б. Хмельницкого прогремел взрыв, в результате которого повреждены несколько автомобилей, сообщает сайт местного телеканала ТВА.

    По сообщению ОАО "Черновцыгаз", на перекрестке улиц 28 июня — Б. Хмельницкого сегодня "происходило испытание нового газопровода давлением воздуха, в результате чего образовался звук похожий на взрыв при разрыве уплотняющего материала. Поскольку в этом газопроводе не было природного газа, никакой опасности для окружающих нет".

    ТВА
    В Черновцах прогремел взрыв

    В то же время очевидцы сообщили, что во время этого испытания камни разлетелись на десятки метров, в результате чего были повреждены несколько автомобилей.

    Напомним, ранее пресс-служба госпредприятия "Укроборонпром" сообщила, что в цех оборонного завода "Фотоприбор" в Черкасах ночью бросили две гранаты РГД-5.

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