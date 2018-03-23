Нацгвардия - личная гвардия Авакова. Вооружена, опасна, преданна

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 22 марта, Верховная Рада торжественно отметила четвертую годовщину создания Национальной гвардии Украины. Возложила цветочки к памятной доске в честь погибших воинов НГУ на площади Конституции возле Верховной Рады. Из приглашенных спикер Рады Андрей Парубий, народные депутаты. Ну, как бы, отметились, вспомнили об одних погибших, но забыв о других.

Ее слепили из того, что было

По сути, сегодня Нацгвардия единственный оплот нынешней власти, потому что кроме как на Нацгвардию больше положиться нынешнему правительству не на кого. Но только с небольшой оговоркой — гвардия целиком и полностью подчиняется главе МВД Арсену Авакову, который во главе Нацгвардии поставил своего человека — Юрия Аллерова до этого занимавшегося педагогической деятельностью в Харьковской академии внутренних дел. И не известно, будет ли она выполнять приказы гаранта Конституции, которому должна подчиняться.

Да и в самой Нацгвардии сегодня служат не только бойцы-срочники, но и бывшие добробатовцы, которых автоматом приписали не только к МВД, но и к Нацгвардии. В состав Нацгвардии влились: батальон оперативного назначения резервистов им. генерала Кульчицкого сформированных в начале войны из представителей Самообороны Майдана; батальон специального назначения резервистов "Донбасс" сформированный на основе 1-й роты добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс" Донецкой области; 4-й Батальон оперативного назначения резервистов Национальной гвардии Украины "Крук", который принял в свои ряды добровольцев из разных регионов Украины; Полк "Азов", реорганизованное из одноименного добровольческого полка патрульной службы милиции особого назначения, которым командовал ныне нардеп Андрей Билецкий и продолжает им опекаться. А эти ребята заточены на борьбе за справедливость, чистоту нации и на развешивании ярлыков.

Они нужны как громоотвод на массовых мероприятиях. В МВД рассчитывают на то, что они станут преградой для агрессивной толпы, в которой сейчас то же не мало прошедших АТО. Они де не будут нападать на своих же. Хотя эта тактика себя не оправдала в августе 2015 года, когда во время митинга под ВР такой же боец полицейского батальона "Сич" бросил гранату в сторону оцепления состоящего из нацгвардейцев. Четверо солдат погибли, десятки были травмированы. По сей день ни организаторы митинга, который не был мирным, ни метатель гранаты не понесли наказание.

Кто гвардию ужинает, тот ее и танцует

По сути, власти сейчас, как никогда, надо заигрывать с Нацгвардией, ведь, как ни крути, а они сегодня их забор ограждающий от народа. Но при этом они открестились и забыли о тех погибших сотрудниках внутренних войск, которые погибли или получили ранение на Институтской и Грушевского в 2013-2014 годах. Никто не расследует убийство и ранения сотрудников ВВ при исполнении служебных полномочий. И каждый из тех, кто сегодня стоит в оцеплении не подпуская возмущенную толпу к неприкосновенным политикам должен знать, что о нем, о его семье и близких забудут сразу, после его похорон.

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К сожалению, сегодня Нацгвардия сконцентрирована исключительно на защите правительства от возмущенного народа, стратегических объектов, чаще на коммерческой основе, в охране тюрем и СИЗО, хотя она могла бы внести лепту в охране общественного порядка и предотвращении уличной преступности. С учетом того, что в их присутствие на Востоке отпала необходимость.

"Нацгвардия сегодня — королевство в королевстве. А точнее — личная гвардия министра Авакова. Аваков держит ее под контролем, не смотря на то, что она должна подчинятся президенту. Де юре — она подчиняется Порошенко, а де факту — Авакову. К сожалению, они не выполняют функцию Нацгвардии, они выполняют функции элитного правоохранительного органа. При том, что они хорошо экипированы, снабжены, укомплектованы. Более того, они уже значительно подчистили свои ряды, неугодные, из добробатов, уже уволены — не прошли аттестацию. Более того, даже влияние нардепа Андрея Билецкого на полк "Азов" уже ослабло. Он занимается только рекрутами, молодежью. И "Азов", благодаря противостоянию генштаба и Нацгвардии, удалось немного разоружить — они в состав полка некогда включили танковый батальон и два артиллерийских дивизиона, что не свойственно Нацгвардии. Они не имеют право иметь тяжелое вооружение", — рассказывает РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

Собственно, видя такой расклад сил президент в законе о Донбассе развязал руки и дал фактически такой же статус, как и нацгвардия, армии.

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"Теперь он может применять армию внутри страны, что было свойственно Нацгвардии. Он же понимает, что если наступит конфликт интересов, Нацгвардия может не выйти на Банковую его защищать, но тогда там может появится, скажем, батальон десантно-штурмовой бригады и это будет законно", — подчеркивает Олег Жданов.