наверх
10.03.201818:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виктор Межейко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Прокуратура намерена обжаловать приговор главе Запорожского облсовета
    14:42 13.07.2015
    87
    Сторона обвинения не довольна решение Кировоградского суда, который вынес решение об условном наказании для главы облсовета Запорожского области. Дело против покойного губернатора региона Пеклушенко было прекращено.
    Глава Запорожского областного совета Виктор Межейко
    Глава Запорожского облсовета осужден условно за разгон Евромайдана в 2014 г
    13:14 13.07.2015
    109
    Генеральная прокуратура намерена обжаловать условный приговор Виктору Межейко. Ему грозило семь лет лишения свободы, однако суд назначил наказание в виде пяти лет заключения с испытательным сроком в три года.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги