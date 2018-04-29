Автомобиль упал в озеро неподалеку от Запорожья, сообщается о жертвах

Фото "Сайт города Запорожье"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье в Запорожском районе неподалеку от села Кушугум автомобиль "ВАЗ" опрокинулся в ставок и перевернулся на крышу.

ЧП произошло на территории дачного кооператива "Джерело" около 5.20 утра 29 апреля, сообщает "Сайт города Запорожье" со ссылкой на свои источники. В момент падения машины в озеро в салоне находились два человека: мужчина и женщина.

"Вероятнее всего, водитель пытался развернуться и не справился с управлением. Автомобиль съехал с обрыва и перевернулся на крышу. Во время падения авто, мужчина успел выпрыгнуть. Женщина погибла на месте от полученных травм", — пишет интернет-издание.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС с помощью тросса и пожарной машины вытащили авто на берег. Проводятся следственные действия.

В начале апреля сообщалось, что в Тернопольской области три человека погибли в ДТП на трассе Збараж-Подволочиск. Там автомобиль Audi под управлением 20-летнего парня упал в озеро с трассы.