По словам Кикабидзе, его многие украинцы останавливают на улице и спрашивают, как будут дела в Украине. "Я им отвечаю, что хорошо, что настолько хорошо, что, может, даже я приеду и попрошу убежище. Это была шутка", - говорит он.
Вахтангу Кикабидзе в пятницу исполнилось 75 лет. Он один из любимых актеров Георгия Данелии. Достаточно лишь напеть первые строки песенки "Чито-гврито" из фильма "Мимино", чтобы воссоздать в памяти образ летчика Валико.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".