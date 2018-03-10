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    Вахтанг Кикабидзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Кикабидзе поет в переходе в Киеве. Видео
    Кикабидзе поет на станции метро в Киеве 
    23:22 13.10.2015
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    В одном из киевских переходов популярный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе устроил небольшой концерт, на котором исполнил свои наиболее известные песни.
    Вахтанг Кикабидзе в Запорожье
    Встреча Кикабидзе в Запорожье: лезгинка и вино 
    11:43 20.09.2015
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    Десятки местных жителей, среди которых представители грузинской диаспоры, встретили легендарного актера с государственными флагами Украины и Грузии.
    Вахтанг Кикабидзе
    Кикабидзе подтвердил, что заявление о политубежище в Украине было шуткой
    10:11 21.03.2015
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    По словам Кикабидзе, его многие украинцы останавливают на улице и спрашивают, как будут дела в Украине. "Я им отвечаю, что хорошо, что настолько хорошо, что, может, даже я приеду и попрошу убежище. Это была шутка", - говорит он.
    Кикабидзе думает над получением политического убежища в Украине
    Кикабидзе заявил, что пошутил о политическом убежище в Украине - СМИ
    10:29 18.03.2015
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    Знаменитый артист сказал, что попросил бы убежища, если бы на его родине "что-то произошло". Ранее Кикабидзе на пресс-конференции заявил, обсудил с женой возможное политическое убежище.
    Кикабидзе думает над получением политического убежища в Украине
    Кикабидзе думает над получением политического убежища в Украине 
    21:50 17.03.2015
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    Народный артист Грузии Вахтанг Кикибидзе сообщил на пресс-конференции в Киеве, что подумывает над получением политического убежища в Украине. По словам артиста, в этом его поддерживает и жена.
    Вахтанг Кикабидзе
    Украина не против предоставить политическое убежище Кикабидзе - Геращенко
    17:39 17.03.2015
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    Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что " такому большому другу Украины оно будет предоставлено в соответствии с законами Украины".
    Вахтанг Кикабидзе
    Кикабидзе хочет получить политическое убежище в Украине - СМИ
    17:06 17.03.2015
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    Известный артист заявил, что он и его супруга обсудили возможность получения политического убежища в Украине.
    Грузинский актер и певец В.Кикабидзе
    Богатство Вахтанга Кикабидзе 
    15:03 19.07.2013
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    Вахтангу Кикабидзе в пятницу исполнилось 75 лет. Он один из любимых актеров Георгия Данелии. Достаточно лишь напеть первые строки песенки "Чито-гврито" из фильма "Мимино", чтобы воссоздать в памяти образ летчика Валико.
    Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе
    Вахтанг Кикабидзе: надо стать вином, чтобы въехать в Россию
    13:40 19.07.2013
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    "Очень скучно без российского слушателя. У меня ведь две огромные программы, одна из них на русском языке. Но я отвожу душу на Украине, там пою по-русски", - сказал артист.
    Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе
    Кикабидзе мечтает пристроить в хорошие руки свои мемуары и сценарий
    08:47 19.07.2013
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    Актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал РИА Новости о том, что не может найти хорошего издателя для своих мемуаров на русском языке и режиссера, которому мог бы доверить свой сценарий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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