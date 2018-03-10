Даже покинув Украину, главред "Страны" Игорь Гужва со своей непростой историей остается на первых полосах отечественных СМИ и в топе самых обсуждаемых тем в соцсетях. Что изменилось сегодня в деле Гужвы?
По словам адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу после почти четырех лет пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании не удалось выйти на свободу, несмотря на то, что рабочая группа ООН призвала освободить его.
По словам Кикабидзе, его многие украинцы останавливают на улице и спрашивают, как будут дела в Украине. "Я им отвечаю, что хорошо, что настолько хорошо, что, может, даже я приеду и попрошу убежище. Это была шутка", - говорит он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".