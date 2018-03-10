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    политическое убежище

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Игорь Гужва. Архивное фото
    Что "светит" Гужве в Австрии? Опрос экспертов
    18:13 02.02.2018
    1115Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Елена Карнаух заявила, что не впервые имеет проблемы с политическими преследованиями. А политолог Петр Олещук отметил, что выезд Гужвы из страны был выгоден Генпрокуратуре.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Эффект Гужвы. Соцсети: Европа увидит политические репрессии в Украине
    14:57 02.02.2018
    1141Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Даже покинув Украину, главред "Страны" Игорь Гужва со своей непростой историей остается на первых полосах отечественных СМИ и в топе самых обсуждаемых тем в соцсетях. Что изменилось сегодня в деле Гужвы?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва. Архивное фото
    Власти Австрии отреагировали на просьбу о политическом убежище Гужвы
    22:11 01.02.2018
    3330Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, он получил так называемую "белую карту", которая позволяет находиться в Австрии во время рассмотрения заявления.
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Саакашвили обратился с просьбой о политическом убежище
    14:09 03.10.2017
    1607"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Испания предоставила политическое убежище матери Онищенко
    12:54 08.07.2017
    168Онищенко: новая партия компромата
    О предоставлении Испанией политического убежища Инессе Кадыровой - матери нардепа Александра Онищенко, сообщил сам народный депутат на своей странице в Facebook.
    Государственная пограничная служба Украины
    Госпогранслужба: соратники Навального просят политического убежища в Украине
    16:58 15.06.2017
    361
    По информации Госпогранслужбы, россияне, обратившиеся с просьбой о политическом убежище, относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.
    Александр Онищенко
    Онищенко заявил, что намерен просить политическое убежище в Англии
    17:52 05.07.2016
    854Онищенко: новая партия компромата
    По словам депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Александра Онищенко, он изучает страны, которые предоставляют политическое убежище. В то же время он предполагает, что уедет в Англию.
    Джулиан Ассанж принял участие в пресс-конференции по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне
    Ассанж: на свободу с чистой совестью. Еще не скоро
    15:18 06.02.2016
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    Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу после почти четырех лет пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании не удалось выйти на свободу, несмотря на то, что рабочая группа ООН призвала освободить его.
    Джулиан Ассанж
    Париж намерен предоставить убежище Ассанжу - глава Минюста Франции
    23:02 25.06.2015
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    Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне - тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США.
    Вахтанг Кикабидзе
    Кикабидзе подтвердил, что заявление о политубежище в Украине было шуткой
    10:11 21.03.2015
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    По словам Кикабидзе, его многие украинцы останавливают на улице и спрашивают, как будут дела в Украине. "Я им отвечаю, что хорошо, что настолько хорошо, что, может, даже я приеду и попрошу убежище. Это была шутка", - говорит он.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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