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По словам Кикабидзе, его многие украинцы останавливают на улице и спрашивают, как будут дела в Украине. "Я им отвечаю, что хорошо, что настолько хорошо, что, может, даже я приеду и попрошу убежище. Это была шутка", - говорит он.