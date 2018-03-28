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    Курсант-пограничник из России попросил убежище в Украине

    (обновлено: )504111
    Курсант российского пограничного училища Удовиченко Сергей попросил Украину предоставить ему политическое убежище, сообщает Госпогранслужба в Facebook.
    Facebook Госпогранслужбы

    По информации Госпогранслужбы, на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.

    "Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину", — говорится в сообщении.

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    На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.

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