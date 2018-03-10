Быть журналистом в Украине с каждым днем все опаснее и опаснее... В понедельник, 25 декабря, во время митинга на Майдане напали на главреда "Страны" Игоря Гужву. Что же стало причиной конфликта и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
По словам заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа о поездке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Польши в Украину.
В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что у издания начались проблемы с силовиками как раз после публикации записей так называемых "пленок Онищенко".
По словам адвокат Елены Лукаш, главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве вручено уведомление о подозрении. Она также опубликовала видеокомментарий Гужвы, где он заявляет, что "это абсолютная фальсификация и ложь".
По словам лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука задержанием главного редактора интернет-издания "Страна.ua" власть цинично преследует инакомыслие и последовательно уничтожает оппозицию в стране.
Статья Уголовного кодекса Украины, инкриминируемая главному редактору интернет-газеты "Страна.ua" Игорю Гужве, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
По информации Генпрокуратуры, руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата денежные средства за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".