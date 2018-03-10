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Быть журналистом в Украине с каждым днем все опаснее и опаснее... В понедельник, 25 декабря, во время митинга на Майдане напали на главреда "Страны" Игоря Гужву. Что же стало причиной конфликта и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?