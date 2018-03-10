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    Страна.ua

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Игорь Гужва. Архивное фото
    Европейские журналисты обратились в Совет Европы по делу Гужвы
    19:38 05.02.2018
    452Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В обращении отмечается, что Европейская федерация журналистов с коллегами из НПО Index on Censorship решили разместить совместное предупреждение о деле Гужвы на платформе Совета Европы.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва. Архивное фото
    Власти Австрии отреагировали на просьбу о политическом убежище Гужвы
    22:11 01.02.2018
    3330Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, он получил так называемую "белую карту", которая позволяет находиться в Австрии во время рассмотрения заявления.
    Нападение на Игоря Гужву
    Карась, оказывается, плюется. Соцсети о нападении на Гужву
    15:00 26.12.2017
    1501Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Быть журналистом в Украине с каждым днем все опаснее и опаснее... В понедельник, 25 декабря, во время митинга на Майдане напали на главреда "Страны" Игоря Гужву. Что же стало причиной конфликта и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
    Замглавреда Страны Светлана Крюкова
    Замглавреда "Страны" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    14:32 21.09.2017
    178Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа о поездке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Польши в Украину.
    Инесса Кадырова и Александр Онищенко
    Интерпол отказался разыскивать мать нардепа Онищенко - СМИ
    15:52 21.08.2017
    183Онищенко: новая партия компромата
    По информации СМИ, комиссия по контролю файлами Интерпола изучила дело Кадыровой, матери нардепа Онищенко, и отклонила его из-за несоответствия правилам организации.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва: обыски в "Страна.ua" - месть за пленки Онищенко
    04:58 16.08.2017
    166Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что у издания начались проблемы с силовиками как раз после публикации записей так называемых "пленок Онищенко".
    Главный редактор интернет-издания Страна. ua Игорь Гужва. Архивное фото
    Комитет защиты журналистов вступился за Гужву и его издание
    06:17 15.08.2017
    109Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В заявлении КЗЖ говорится, что "украинские власти должны прекратить преследования сайта Strana. Снять все обвинения с Гужвы и положить конец неблагоприятной атмосфере вокруг представителей прессы".
    Обыск в холдинге Вестей завершен
    Обыски в СМИ для кого-то плохо закончатся — эксперт
    18:51 09.08.2017
    624Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Лучше отойти от грязного информационного потока, связанного с расследованием дела, и высказываться после решения суда, считает эксперт Ярослав Павловский.
    Журналистка Анастасия Рафал
    Спецкор сайта "Страна" погибла в ДТП в Одесской области
    05:29 22.07.2017
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    О гибели корреспондента сообщил главный редактор "Страны" Игорь Гужвы. Подробности аварии пока не сообщаются.
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Раде предлагают создать рабочую группу по ситуации вокруг "Страны"
    02:59 27.06.2017
    106Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Проект постановления о создании депутатской рабочей группы по вопросам расследования проблемной ситуации, которая сложилась вокруг издательства "Страна.UA" инициирован нардепом Сергеем Каплиным.
    Адвокат, партнер юридической компании Юскутум Денис Овчаров.
    Дело Гужвы. Такого в уголовной практике еще не было - адвокат
    07:19 26.06.2017
    1572Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Денис Овчаров в эфире Голоса Столицы заявил, что дело главреда интернет-издания "Страна.ua" Гужвы должен рассматривать гражданский суд, а не уголовный.
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Гужва еще не решил, будет ли вносить залог
    02:29 25.06.2017
    215Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сказал, что примет это решение, переговорив с адвокатами и друзьями.
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    20:13 23.06.2017
    202Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам адвокат Елены Лукаш, главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве вручено уведомление о подозрении. Она также опубликовала видеокомментарий Гужвы, где он заявляет, что "это абсолютная фальсификация и ложь".
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Порошенко принимает подарки. Эксперты подвели итоги недели
    19:03 23.06.2017
    2019Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Громкие заявления политиков о том, что визит Петра Порошенко в США станет для Украины эпохальным событием, прогнозируемо оказались не менее эпохальным пиаром.
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Фотоитоги 23 июня: задержание Гужвы, взрыв джипа в Киеве и голодовка под АП 
    17:59 23.06.2017
    209Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Медведчук о задержании Гужвы: власть последовательно уничтожает оппозицию
    16:06 23.06.2017
    412Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука задержанием главного редактора интернет-издания "Страна.ua" власть цинично преследует инакомыслие и последовательно уничтожает оппозицию в стране.
    Обыск в кабинете Игоря Гужвы
    В интернете не досчитались $1,6 тыс с обыска у Гужвы и обвинили ГПУ во лжи
    14:48 23.06.2017
    307Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам блогера Дениса Гороховского, если присмотреться, то на столе в редакции Страны.ua во время обыска вместо 10 тысяч выложено всего 8400 долларов.
    Общественный активист и волонтер Роман Доник
    Волонтер предложил убивать всех, кто "вылез в защиту Гужвы"
    13:53 23.06.2017
    1625Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам общественного активиста Романа Доника, нужно отслеживать "кто там вылез в защиту Гужвы", чтоб никого не пропустить, "потом все равно их всех или убивать или выкидывать из страны придется".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужве грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией
    13:34 23.06.2017
    408Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Статья Уголовного кодекса Украины, инкриминируемая главному редактору интернет-газеты "Страна.ua" Игорю Гужве, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Полиция задержала Гужву вместе с посредником - ГПУ
    12:34 23.06.2017
    803Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По информации Генпрокуратуры, руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата денежные средства за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни.
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