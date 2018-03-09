Масштабное возгорание на шахте под Запорожьем: появилась реакция руководства

Пресс-служба шахты

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. На шахте в Запорожской области, ликвидировали пожар. Об этом сообщается на сайте комбината. Пожар на шахте "Эксплуатационная", входящей в состав ЗЖРК, был ликвидирован силами сотрудников Криворожского военизированного горноспасательного отряда.

Задымление было зафиксировано 8 марта 2018 года в 12:33. Локализовать его удалось к 14:00.

"Происшествие не привело к сбоям в работе предприятия", — сообщают представители комбината.

Сообщается, что в результате пожара пострадали шесть человек — все сотрудники шахты, которые в момент возгорания оказались близко к очагу. Сейчас они госпитализированы с ожогами I и II степени тяжести. Все пострадавшие шахтеры находятся на лечении в Днепрорудненской городской больнице.

На комбинате начала работу комиссия по выяснению обстоятельств инцидента и причин возгорания.