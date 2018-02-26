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    Пламя на 10 метров: на комбинате "Азовсталь" произошел пожар

    (обновлено: )35102
    Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы погасить возгорание коксового газа, вырвавшегося из емкости распределителя. По данным ГСЧС, высота пламени достигала 8-10 метров.
    Металлургический завод Азовсталь
    RIA News Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. На металлургическом комбинате "Азовсталь" (Мариуполь) произошел пожар, сообщает в понедельник Управление ГСЧС  Украины в Донецкой области.

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    По данным ГСЧС, сообщение о пожаре на территории ЧАО ММК "Азовсталь" на ул. Лепорского пришло около шести часов утра. На место пожара немедленно выехали пожарные, и по прибытии на место вызова было установлено, что происходит горение газа, который выходил из емкости газораспределителя коксового газа размером 1,2х5 м, к которому подведены трубы разного диаметра. Высота пламени достигала 8-10 метров.

    Пожарные локализовали пожар в 07.20, а окончательно ликвидировали в 08.30 утра 26 февраля. Производственный процесс на предприятии не останавливался, погибших и пострадавших нет.

    В пресс-службе "Метинвеста" "Сайту города Мариуполь" подтвердил, что предпосылкой пожара стало возгорание коксового газа. Отмечается, что никто из сотрудников компании не пострадал: "Инцидент не оказал влияния на окружающую среду и технологический процесс. На предприятии создана и работает комиссия для установления обстоятельств и причин произошедшего".

    Ранее на территории "Азовстали" был обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй Мировой войны — бронебойный снаряд калибром 125 миллиметров.

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