наверх
10.03.201819:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Валерий Романов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Члены Правого сектора забросали яйцами прокуратуру Запорожской области
    Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры
    16:02 08.02.2018
    506
    Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
    Юрий Луценко и Валерий Романов
    Луценко сменил прокурора Запорожской области
    13:51 19.10.2016
    284
    Накануне Луценко уволил с должности прокурора Запорожской области Александра Шацкого, который ранее заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины начало против него кампанию с целью увольнения.
    Выборы мэра в Кривом Роге
    Результаты выборов мэра Кривого Рога обжалуют в суде - правозащитник
    17:21 03.04.2016
    1401Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации, в суде пытаются оспорить два постановления Криворожской городской избирательной комиссии - об установлении результатов выборов и о регистрации Юрия Вилкула мэром Кривого Рога.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги