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    Запорожская областная прокуратура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
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    В мэрии Запорожья проходят обыски
    16:20 09.11.2017
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    Национальная полиция и прокуратура проводят обыски в департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета.
    Встреча Порошенко с активом Запорожской области (полное видео)
    Встреча Порошенко с активом Запорожской области 
    21:20 22.04.2016
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    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу посетил с рабочим визитом Запорожскую область, где провел встречу с руководителями районов области.
    В Запорожье ПС разогнал митинг под прокуратурой. Видео
    В Запорожье активисты "Правого сектора" разогнали митинг под прокуратурой 
    22:20 22.07.2015
    1283Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Люди с шевронами и символикой "Правого сектора" разогнали митинг активистов ОО "Сила нации" под стенами Запорожской областной прокуратуры.
    В Запорожье Правый сектор силой разогнал митинг под прокуратурой
    В Запорожье "Правый сектор" силой разогнал митинг под прокуратурой
    21:11 22.07.2015
    1303Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Двадцать мужчин в камуфляжной форме с символикой "Правого сектора" разогнали митинг ОО "Сила Нации" у Запорожской областной прокуратуры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Члены Правого сектора забросали яйцами прокуратуру Запорожской области
    Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры
    16:02 08.02.2018
    501
    Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
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