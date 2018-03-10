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Тег
Запорожская областная прокуратура
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры
16:02 08.02.2018
501
Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
В мэрии Запорожья проходят обыски
16:20 09.11.2017
228
Национальная полиция и прокуратура проводят обыски в департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета.
Встреча Порошенко с активом Запорожской области
21:20 22.04.2016
268
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу посетил с рабочим визитом Запорожскую область, где провел встречу с руководителями районов области.
В Запорожье активисты "Правого сектора" разогнали митинг под прокуратурой
22:20 22.07.2015
1283
Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
Люди с шевронами и символикой "Правого сектора" разогнали митинг активистов ОО "Сила нации" под стенами Запорожской областной прокуратуры.
В Запорожье "Правый сектор" силой разогнал митинг под прокуратурой
21:11 22.07.2015
1303
Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
Двадцать мужчин в камуфляжной форме с символикой "Правого сектора" разогнали митинг ОО "Сила Нации" у Запорожской областной прокуратуры.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры
16:02 08.02.2018
501
Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
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