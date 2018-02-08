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    Общество

    Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры

    (обновлено: )23811
    Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
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    Фото "Время новостей"

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Из-за принуждения к увольнению или переводу на другую должность несколько работников Запорожской областной прокуратуры подали жалобу генпрокурору Юрию Луценко, президенту Петру Порошенко и в Совет прокуроров Украины.

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    В открытом письме они просят обратить внимание на многочисленные нарушения со стороны прокурора области Валерия Романова. "Вынуждены констатировать, что с назначением Романова В.П. в окятбре 2016 года руководителем прокуратуры Запорожской области в региональной прокуратуре началась эра диктатуры и деспотизма", — говорится в обращении, которое опубликовал "Первый запорожский".

    Кроме того, авторы обращения приложили аудиозапись начальника отдела организации представительства прокуратуры Елена Крючкова и начальника отдела кадров Запорожской областной прокуратуры, который заявил, что "никогда в этой организации не было справедливости и не будет".

    Заявление на имя Луценко, Порошенко и других подписано Крючковой и еще пятью прокурорами.

    В обращении также приводится пример, когда из-за давления со стороны прокурора области один из его подчиненных ушел в отпуск по уходу за ребенком.

    Напомним, в феврале 2017 года Юрий Луценко обнародовал факт употребления наркотиков работником местной прокуратуры в Запорожской области. Прокурор употреблял наркотики на листах уголовного производства и склонял своих коллег к употреблению.

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