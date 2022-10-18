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    Общество

    Запорожские власти оценили износ системы отопления в 65 процентов

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    Батарея. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Уровень износа всей системы отопления Запорожской области достигает 65 процентов, заявил журналистам во вторник заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.

    "Процент износа всей системы отопительного комплекса Запорожской области достаточно высокий. В районе 60-65%. На эту зиму мы сделали основной упор на то, чтобы подготовить то оборудование, которое имеет место быть",- сказал Рябчук.

    По словам замминистра, силами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ была согласована поставка в Запорожскую область дополнительного количества мобильных котельных, которые будут устанавливаться в том числе на объектах социально-бытовой сферы.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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