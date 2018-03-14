Умер у телевизора. В Запорожской области мужчина погиб в огне

ГСЧС в Запорожской области

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В селе Шелюги Акимовского района Запорожской области во вторник, 13 марта, в пожаре погиб пожилой мужчина, сидя на диване перед телевизором, сообщили в областном управлении ГСЧС.

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Отмечается, что вызов о пожаре в частном жилом доме спасатели получили в 8:23.

"В комнате жилого дома горел телевизор, домашние вещи и мебель", – говорится в сообщении.

ГСЧС в Запорожской области Пожар в селе Шелюги Акимовского района Запорожской области

Во время борьбы с огнем было обнаружено тело 61-летнего владельца дома без признаков жизни.

Причина пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают специалисты.

Напомним, 13 марта склад горел в одном из районов Киева на площади 800 квадратных метров.