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    Происшествия

    Умер у телевизора. В Запорожской области мужчина погиб в огне

    (обновлено: )26801
    По данным ГСЧС, в комнате жилого дома горел телевизор, домашние вещи и мебель. Во время борьбы с огнем было обнаружено тело 61-летнего владельца дома без признаков жизни.
    Пожар в селе Шелюги Акимовского района Запорожской области
    ГСЧС в Запорожской области

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В  селе Шелюги Акимовского района Запорожской области во вторник, 13 марта, в пожаре погиб пожилой мужчина, сидя на диване перед телевизором, сообщили в областном управлении ГСЧС.

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    Отмечается, что вызов о пожаре в частном жилом доме спасатели получили в 8:23.

    "В комнате жилого дома горел телевизор, домашние вещи и мебель", – говорится в сообщении.

    ГСЧС в Запорожской области
    Пожар в селе Шелюги Акимовского района Запорожской области

    Во время борьбы с огнем было обнаружено тело 61-летнего владельца дома без признаков жизни.

    Причина пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают специалисты.

    Напомним, 13 марта склад горел в одном из районов Киева на площади 800 квадратных метров.

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