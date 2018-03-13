Взрывы и пожар в Киеве: ГСЧС выложила видео с места событий

"Здесь слышались взрывы, взрывались баллоны, с чем именно — будут устанавливать правоохранительные органы. Скорее всего, это был фреон. Стена, которая ограждала это складское помещение от других, была разрушена, тем самым огонь распространился на территорию всего складского помещения. В складских помещениях находились различные материалы: обувь, продукты, строительные материалы. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось не распространить огонь на большую площадь, его в 18:15 локализовали на площади 800 кв. м и уже в 19:05 полностью ликвидировали", — сообщила Водолага в эфире "112 Украина".

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По словам спикера, сейчас на месте происшествия еще находятся пожарные машины и спасатели, которые разбирают обгоревшие конструкции и проверяют помещение на наличие погибших или пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Академика Туполева произошел пожар в складском помещении.