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    Взрывы и пожар в Киеве: ГСЧС выложила видео с места событий

    (обновлено: )43401
    Пожар в складском помещении на ул. Академика Туполева в Киеве ликвидирован. По словам спикера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светланы Водолаги, "слышались взрывы, взрывались баллоны".
    ГУ ГСЧС в Киеве/Youtube

    "Здесь слышались взрывы, взрывались баллоны, с чем именно — будут устанавливать правоохранительные органы. Скорее всего, это был фреон. Стена, которая ограждала это складское помещение от других, была разрушена, тем самым огонь распространился на территорию всего складского помещения. В складских помещениях находились различные материалы: обувь, продукты, строительные материалы. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось не распространить огонь на большую площадь, его в 18:15 локализовали на площади 800 кв. м и уже в 19:05 полностью ликвидировали", — сообщила Водолага в эфире "112 Украина". 

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    По словам спикера, сейчас на месте происшествия еще находятся пожарные машины и спасатели, которые разбирают обгоревшие конструкции и проверяют помещение на наличие погибших или пострадавших. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Академика Туполева произошел пожар в складском помещении

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