В Сумах произошел пожар в жилом доме. Трое погибших

ГСЧС в Сумской области

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Сумах трое человек погибли во время пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Сумской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили деревянное здание, из окон и дверей одной части которого валил густой дым.

Проникнув внутрь, сотрудники ГСЧС обнаружили троих погибших — двух мужчин и женщину. Позже было установлено, что погибли владелец дома 1964 г.р. и его приятель 1957 г.р. Личность женщины сейчас устанавливается.

Предварительная причина возгорания — неосторожность во время курения.

Напомним, ранее в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.