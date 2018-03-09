наверх
10.03.201800:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Сумах произошел пожар в жилом доме. Трое погибших

    (обновлено: )60
    Сотрудники ГСЧС обнаружили троих погибших - двух мужчин и женщину. Позже было установлено, что погибли владелец дома 1964 г.р. и его приятель 1957 г.р. Личность женщины сейчас устанавливается.
    Пожар в Сумах
    ГСЧС в Сумской области

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Сумах трое человек погибли во время пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Сумской области.

    Ситуация в палаточном городке у Рады
    facebook.com/dostali.hvatit
    Стрельба, пожары, крики. Ситуация в палаточном городке под Радой

    Прибывшие на место пожарные обнаружили деревянное здание, из окон и дверей одной части которого валил густой дым.

    Проникнув внутрь, сотрудники ГСЧС обнаружили троих погибших — двух мужчин и женщину. Позже было установлено, что погибли владелец дома 1964 г.р. и его приятель 1957 г.р. Личность женщины сейчас устанавливается.

    Предварительная причина возгорания — неосторожность во время курения.

    Напомним, ранее в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине