Масштабный пожар в ангаре Киева: сгорели четыре автобуса

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошел пожар в ангаре, в результате которого сгорели 4 автобуса. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба ГСЧС Пожар в Киеве

"По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В результате пожара сгорело 4 автобуса. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, ранее в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.