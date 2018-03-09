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    Масштабный пожар в ангаре Киева: сгорели четыре автобуса

    (обновлено: )12601
    Жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек.
    Пожар в Киеве
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошел пожар в ангаре, в результате которого сгорели 4 автобуса. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

    Пресс-служба ГСЧС
    Пожар в Киеве

    "По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В результате пожара сгорело 4 автобуса. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара", – говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется.

    Напомним, ранее в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.

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