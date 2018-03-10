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    Бросила мать. В Кировоградской области при пожаре погибли трое детей

    (обновлено: )26303
    В ГСЧС сообщили, что во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.
    На месте пожара в Кировоградской области
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Кировоградской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей.

    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    "В службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Верблюжка Новгородковского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м2. Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", — сообщает ГСЧС.

    Силами пожарных и местной пожарной команды Верблюжки пожар был ликвидирован. К тушению пожара привлекались 5 человек личного состава, 1 единица техники 27-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Новгородка и местная пожарная команда с. Верблюжка.

    Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.

    Напомним, ранее в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.

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