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    Светлана Водолага

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пожар в Институте пищевых технологий в Киеве, 27 сентября 2017
    В киевском институте вспыхнул пожар
    22:32 27.09.2017
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    Пожар возник на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве. Огонь локализован на площади 30 квадратных метров. По предварительной информации, спасен один человек.
    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болоте
    Осокорки в огне. Крупный пожар на окраине Киева 
    04:35 30.03.2017
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    Причиной масштабного пожара в районе Осокорков в Киеве является возгорание мусора и сухой травы, сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Спасатели сообщили подробности масштабного пожара на Осокорках в Киеве
    00:11 30.03.2017
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    Спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага проинформировала, что "на Осокорках горят открытые территории мусора, горит камыш и сухая трава".
    Пожар в Голосеевском райсуде Киева
    Стали известны детали пожара в суде, рассматривающем дела Ерофеева и Александрова
    08:58 08.04.2016
    804Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Пожар возник около 3:00 и был полностью ликвидирован в 3:23. По данным столичного главка ГСЧС, горел кабинет судьи на третьем этаже на площади приблизительно 10 квадратных метров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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